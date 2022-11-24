Бразилия - Сербия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Матч, который особенно привлекает внимание. Здесь много любопытных моментов. Есть свой четкий фаворит, но и соперник точно не смотрится андердогом. На Чемпионате мира 2018 эти сборные уже встречались и «селесао» тогда победила со счетом 2:0. Бразилия главный, по мнению букмекеров, фаворит турнира. С этим можно спорить, можно соглашаться, но сейчас это сила и ожидание, хотя именно этой команде точно не привыкать к разочарованиям.

Бразильцы стали удивлять (для кого только оправдывать ожидания) еще во время квалификационного турнира в Южной Америке. Они опередили в итоговой турнирной таблице ближайшего конкурента Аргентину на шесть очков. Следует отметить ранее не свойственную бразильцам жесткую игру в обороне. За 17 матчей они пропустили всего пять мячей в свои ворота. В этом заслуга не только мастерства голкиперов, но и топового прессинга всей команды.

В нападение главный тренер сборной Бразилии Тите отправляет Неймара и Винисиуса Жуниора, а из других выбирает лучших именно на конкретный матч. Бразильцы дошли до того, что иногда играли, благодаря наличию многих креативных исполнителей, по условной схеме 4-2-4. Почти как в 1958 году с Пеле, Диди и Гарринчей.

Сербия может похвастаться очень перспективным нападением, где должны сиять Йович и Влахович при значительной помощи опытных Тадича и Митровича. В центре поля есть потенциальная звезда для ТОП-клуба – на Сергея Милинковича-Савича давно заглядывают толстосумы, но "Лацио" пока удается отбиваться. А еще Костич из "Юве" со своими кроссами и прострелами. Единственная линия, где нет игроков топ-уровня – это защита. Да, в ней играют крепкие ребята, что позволило команде Драгана Стойковича выдать серию из шести матчей без поражений (5 побед и 1 ничья). Но безупречной оборону Сербии назвать сложно, и именно поэтому Бразилия должна выигрывать этот поединок.

Ставка и прогноз

Бразилия с форой – 1,5.

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