Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022

Германия и Испания очень по-разному стартовали на чемпионате мира, но это лишь один тур; судить сугубо по нему опрометчиво, если не сказать больше. Обе сборные обладают набором качеств, чтобы бороться даже за победу на турнире, но также не лишены и слабых мест.

Нас ждет настоящая "европейская классика" - неслучайно и арбитра на матч тоже назначили из топ-лиги Старого Света, чтобы не контрастировал на общем фоне.

Чемпионат мира. 2-й тур

27 ноября. Эль-Хор. "Эль-Байт"

Испания 21:00 Германия

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне

Новости Испании

7:0 Испании в матче с Коста-Рикой стали самым ярким разгромом 1-го тура на ЧМ. Дело не только в семи голах, хотя и это, конечно, поразило. Важны также рекордные с 1966 года 81% владения мячом от "Красной Фурии" и ноль ударов по воротам от ее соперника.

Такого доминирования мундиали не видели уже очень-очень давно. И хотя Коста-Рика реально катастрофична, хвалить Испанию тем не менее надо. Держать высокий темп, стиль и напор все 90 минут - это мировой уровень.

18 - Youngest goalscorers in @FIFAWorldCup history:



???????? Pelé in 1958 (17y 239d)

???????? Manuel Rosas in 1930 (18y 93d)

???????? GAVI IN 2022 (18y 110d)



Dreams. #ESP #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9dI4391CEM — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2022

В матче с Германией команда Луиса Энрике не отойдет от своего футбола - она и ранее была уверена в себе, а теперь и подавно. Костяк испанцев составляют молодые игроки, вроде Педри, Гави, Феррана, которые мечтают повторить подвиги предыдущего поколения. СМИ раздают им авансы, рядом в роли дядьки-наставника Бускетс, да и Энрике тоже живая легенда - все это добавляет им уверенности, которую немцам критично важно поколебать. Иначе и их сметут, как Коста-Рику.

Новости Германии

На бумаге у "Бундестим" есть кому сопротивляться монотонному, удушающему владению мячом от "Фурии". Взять хотя бы центр поля, где пара Гюндоган - Киммих способна на великие дела. Почему же она не работает у Флика?

В матче с Японией (1:2) Германии не хватило ни остроты, ни надежности, ни концентрации. Азиаты, серьезно уступающие немцам в классе, заслуженно выиграли второй тайм, по ходу которого не только забили, но и много раз заставляли работать Нойера. Тони Рюдигер - что это было?

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Если так играть с Испанией, то все закончится плохо, поэтому первое, что надо немцам - это восстановить надежность в тылу. В последних 10 матчах Германия не пропустила лишь дважды - с Израилем и Оманом. Флик признается, что команда пребывает под невиданным давлением, но как иначе с такой-то игрой? Возможно, чтобы порадовать фанатов тренер поменяет Кая Хаверца на более традиционного форварда, дабы добавить мощи атакам. Но, повторимся, с Испанией главное - оборона, фундамент.

Испания - Германия: статистика личных встреч

Немцам точно не захочется вспоминать их последнюю встречу с Испанией - в 2020 году в рамках Лиги наций "Красная фурия" победила 6:0. Это был период, когда она как раз завершала смену поколений и начинала возвращать былые позиции.

Нет хороших новостей для немцев и в глубинах истории. С далекого 1988 года не побеждали они Испанию в официальных матчах, в том числе проиграв и финал Евро-2008.

Последние матчи Испании

Последние матчи Германии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Испании все солидные СМИ прогнозируют тот же состав, который громил Коста-Рику - и это полностью логично. Зачем менять то, что работает?

У немцев же возможна ротация на позиции "девятки". Также неясно, насколько готов играть Лерой Сане - по слухам, он тренируется не в полную силу, но все равно может получить игровые минуты.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Асенсио, Ольмо

Германия: Нойер - Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум - Киммих, Гюндоган - Гнабри, Мюллер, Мусияла - Хаверц

Испания - Германия: ставки и коэффициенты

Испания - Германия: прогноз от UA-Футбол

Слишком много игровых проблем у "Бундестим", чтобы бить такого сильного оппонента. Поставим на Испанию с форой 0 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,75-1,8.