Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022

Германия и Испания очень по-разному стартовали на чемпионате мира, но это лишь один тур; судить сугубо по нему опрометчиво, если не сказать больше. Обе сборные обладают набором качеств, чтобы бороться даже за победу на турнире, но также не лишены и слабых мест.

Нас ждет настоящая "европейская классика" - неслучайно и арбитра на матч тоже назначили из топ-лиги Старого Света, чтобы не контрастировал на общем фоне.

7:0 Испании в матче с Коста-Рикой стали самым ярким разгромом 1-го тура на ЧМ. Дело не только в семи голах, хотя и это, конечно, поразило. Важны также рекордные с 1966 года 81% владения мячом от "Красной Фурии" и ноль ударов по воротам от ее соперника.

Такого доминирования мундиали не видели уже очень-очень давно. И хотя Коста-Рика реально катастрофична, хвалить Испанию тем не менее надо. Держать высокий темп, стиль и напор все 90 минут - это мировой уровень.

