 Испания - Германия: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Испания – Германия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Испания - Германия: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Испания – Германия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Фото: twitter.com/SEFutbol

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Задолго до старта Чемпионата мира в Катаре 2022 именно матч этих соперников анонсировался как первый большой поединок на турнире. Это логично – играют сборные, которые были чемпионами мира и Европы, трендовые и популярные команды. У обеих немало молодых и ярких футболистов. Наставники обеих команд одерживали победы в Лиге Чемпионов УЕФА.

Испания – Германия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса - изображение 1

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2.37
3.65
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Если брать по счету, Испания лучше начала этот чемпионат мира, обыграв в первом туре Коста-Рику 7:0. "Фурия Роха" была абсолютным фаворитом той встречи, но такого тотального доминирования трудно было ожидать, ведь подобное является большой редкостью. В такой яркой победе есть частичная "заслуга" соперника, который за весь матч не сумел нанести ни одного удара по воротам. Поэтому комплименты испанцам заслужены, но именно игра с Германией будет достаточно объективным тестированием.

На всех крупных турнирах Германия входит в число фаворитов, но после нынешнего старта шансы на успешное выступление значительно ухудшились. Немцы стали участниками одной из сенсаций турнира, уступили Японию со счетом 1:2. "Бундестим" сам виноват в своих бедах, реализовав всего один голевой момент, а во втором тайме хотел сохранить победный результат, за что жестоко поплатился. В этой встрече подопечным Флика нужно играть на победу, ведь ничья может минимизировать шансы на выход в плей-офф, если японцы обыграют Коста-Рику.

Ставка и прогноз

Победа Испании с форой 0

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В статье: Германия Испания Роберто Моралес Прогнозы
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