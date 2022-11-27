Камерун - Сербия. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 28.11.2022

Камерун и Сербия в первом туре достойно проиграли. Вот только ощущения разные. В стане "орлов" особо и не рассчитывали на очки против Бразилии и заявляют, что их Чемпионат Мира начинается сейчас. В стане же "Неукротимых Львов" рассчитывали на очки против Швейцарии и остались сильно разочарованы минимальным поражением. Теперь, как заявляет их наставник Ригобер Сонг, отчетный матч стает матчем плей-офф. Как это повлияет на игру и результат?

28 ноября. 12:00. Чемпионат Мира-2022. Группа G. Второй тур

Аль Вакра. "Аль Джануб Стадиум"

Камерун - Сербия

Главный арбитр: Мохамед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)

Сербы очень достойно держались против Бразилии 60 минут и пропустили из-за индивидуальных действий Ришарлисона. С другой стороны, в атаке не предлагали ничего. По ударам по воротам уступили со счетом 5:23. Как заявил спортивный директор сборной Стеван Стоянович, уж слишком много уважения отдали имени соперника. "Такое впечатление, что игроки просто сдались в перерыве, считая, что сделать что-либо можно лишь в двух последующих матчах".

Как бы то ни было, главный тренер Драган Стойкович на первой тренировке после того матча собрал игроков и выдал им 20-минутный спич с весьма громкими словами. На который игроки ответили аплодисментами. То есть встряска была нужна.

Камерун также отыграл весьма прилично. Подтвердив слова главы своей Федерации Самюэля Это'О. Тот заявлял, что провалы на предыдущих Мундиалях происходили из-за неготовности команды, а теперь она подготовилась как следует. Подопечные Сонга переиграли Швейцарию по ударам по воротам, в первом тайме должны были забивать трижды. Подвели сила и точность ударов. А во втором пропустили в самом дебюте и уже не сумели вернуться.

Таким образом, "Неукротимые Львы" потерпели восьмое поражение подряд на Чемпионатах Мира. Еще одно - и сравняются с антирекордом Мексики 70-летней давности. В целом в семи последних матчах во всех турнирах одержали лишь одну победу. И забивают крайне мало - лишь в одном из восьми последних во всех турнирах забили более одного мяча, а в целом - лишь пять мячей в этих матчах.

Сербия - более статусная команда, более качественная, более опытная. Чувствует себя явным фаворитом против Камеруна и соответственно высказывается. Но и африканцам есть что предложить. Ожидается равная игра в плане созданных моментов. Почти наверняка неяркая, бледная, но любой результат возможен.

Кадры

Стойкович весьма беспокоится о здоровье подопечных. Слишком много травмированных. Он сам признает, что удивлен таким состоянием, разговаривал с игроками и не получил оптимистичных ответов. "Придется искать иные решения, если ситуация не улучшится. У нас нет волшебных врачей. Была бы совсем другая песня, если бы мои игроки были здоровы".

Конкретно речь прежде всего о Костиче и Влаховиче. Первый не играл в первом туре и вряд ли сыграет сейчас, второй вышел в первом туре на замену и также не ожидается в "старте" завтра. Главный форвард Митрович играл с первых минут против Бразилии и будет играть и завтра, но Стойкович заявляет, что он в плохой физической форме.

Наибольшей проблемой может стать травма Сергея Милинковича-Савича. Архитектор центра поля критически важен для команды. Неясно, сыграет ли, но если нет - речь о серьёзной потере.

У Камеруна потерей может стать лишь опорник Нтчам, не игравший и в первом туре. В целом же вряд ли ожидаются изменения. Хотя активные в первом тайме первого тура вингеры Мбеумо и Экамби быстро устали во втором и были заменены. Чупо-Мотинг не реализовал выход один-на-один против Швейцарии, но после десяти голов за "Баварию" в течение месяца выглядит лучшим кандидатом в центре атаки, чем капитан Абубакар.

Прогноз: Камерун - Сербия 1:2

В целом в первом туре Камерун оставил лучшее впечатление, чем Сербия. Но ведь играл против соперника совсем иного уровня. Сонг говорит, осознает, что ошибаться больше нельзя и этот матч для сборной решающий, но африканцы в решающих матчах, мягко говоря, не блистают. Вообще не блистают против европейцев. Показатели Камеруна в последних 12-ти матчах против таких - три ничьи и девять поражений. Ставим на десятое в 13-ти.