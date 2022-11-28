Португалия - Уругвай. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 28.11.2022

Первый по статусу, по вывеске матч группового турнира состоялся вчера, между Испанией и Германией. Сегодня состоится второй. Нынешние игроки сборной Португалии пытаются заслужить звание Золотого поколения, а также принести Криштиану Роналду трофей на его последнем Мундиале. Последний танец танцуют и Луис Суарес и Эдинсон Кавани и надеются своим сплавом с новыми звёздами достичь успеха. Кто сегодня прорвётся ближе к нему?

28 ноября. 21:00. Чемпионат Мира-2022. Группа Н. Второй тур

Лузаил. "Лузаил Стадиум"

Португалия - Уругвай

Главный арбитр: Алиреза Фагхани (Иран)

В первом туре Португалия отыграла совершенно унылые 64 минуты. Подтверждая опасения насчёт её медленной консервативной игры, неспособности Фернанду Сантуша развить атаку. В это время довольна она может быть лишь обороной, не позволявшей сопернику ничего. А затем, с крайне сомнительного пенальти, началась весёлая игра. Лузитане и забили три, и пропустили два, будто бы опровергли мнение и о своей атаке, и об обороне.

В эйфорию после победы они никоим образом не впали. Сантуш и игроки оценивали игру весьма трезво, говорили о важности победы в "фундаментальном" (определение Криштиану) первом туре, но и о проблемах. А также - о силе следующего соперника.

Силу свою Уругвай в первом туре не продемонстрировал. Сыграв лишь вничью 0:0 с Южной Кореей. Хотя и попадал дважды в каркас ворот, игра была ближе к 64-ем первым минутам Португалии против Ганы, чем к 26-ти последующим. В створ ворот за матч он попал лишь однажды. Линия атаки с Суаресом и Дарвином Нуньесом выглядела невзрачно, подключения Вальверде вторым темпом не получались у него так, как получается в "Реале".

Учитывая календарь, в третьем туре уругвайцам, скорее всего, придётся догонять, обязательно побеждать. Поэтому сегодня очень важно набрать очки для улучшения позиции, для того, чтобы не нужно было считать разницу мячей.

Наставник уругвайцев Диего Алонсо говорит о Португалии как о вариативном сопернике, умеющем играть и от обороны, и от атаки. Об опытном тренере, сильных игроках. Но верит в свою команду, в её сильные козыри. Сантуш же говорит о жестком, агрессивном сопернике, который хорошо контратакует и легко создаёт моменты, который способен играть и глубоко от обороны, и с высоким прессингом. Оба ожидают весьма сложный матч.

Кадры

Сантуш не любит тасовать состав, но сегодня придётся произвести некоторые изменения. Центральный защитник Данилу вылетел из-за травмы, и не совсем здоровому Пепе придётся вступать в игру. Отавиу также травмирован, да и выход вместо него Карвалью во втором тайме первого тура придал стройности игре. Скорее всего, Бернарду Силва продвинется вперёд, на правый фланг.

Бруну Фернандеш, автор двух отличных ассистов в первом туре, будет обострять и сегодня. Жоау Феликс отыграл не лучшим образом, но в итоге откликнулся на его пас и забил. Не лучшим образом отыграл и Роналду, но в итоге заработал и реализовал пенальти и стал первым в истории, кто забивал на пяти Мундиалях и десяти крупных турнирах. Леау также забил, но за этими двумя ему вряд ли найдётся место на поле. Придётся вновь выходить на замену.

У уругвайцев также отсутствует центральный защитник, но это более привычно. Ведь Араухо пропускал и первый тур. Останется сверхопытный тандем Годин-Хименес. Тройка в центре поля также должна остаться, хотя Торрейра создаёт серьёзную конкуренцию. Возможен его выход с перемещением Вальверде на правый фланг атаки. Как в "Реале". Либо все же там останется вингер Пелистри. Слева почти наверняка останется Нуньес.

Изменение возможно в центре атаки. Суарес и Кавани борются за одно место. Оба в первом туре не впечатлили, но второй, хотя и вышел на поле вместо первого лишь на 64-ой минуте, хотя бы по воротах пробивал. Даже дважды.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Карвалью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Феликс

Уругвай: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Весино, Бентанкур, Вальверде, Пеллистри, Кавани, Нуньес

Статистика

Португалия и Уругвай встречались трижды. В товарищеских матчах, состоявшихся более 50-ти лет назад, преимущество у первой - 3:0 и 1:1. В официальном на предыдущем Чемпионате Мира выиграл второй - 2:1. Авторы всех голов в 2018-ом - Кавани (дубль) и Пепе - все ещё здесь

Уругвай не пропускал в пяти своих последних матчах групповых турниров Чемпионатов Мира. Не пропустить в шести подряд ранее не удавалось никому

Португалия проиграла лишь один из предыдущих 13-ти матчей групповых турниров Чемпионатов Мира при семи победах и пяти ничьих. С другой стороны, в целом во всех стадиях ЧМ она проиграла пять из последних 14-ти, выиграв четыре и пять сведя вничью

Уругвай выиграл четыре из пяти своих последних матчей против европейских команд, но проиграл последний - Франции в 1/4 финала ЧМ-2018. Португалия выиграла лишь один из своих девяти предыдущих матчей против южноамериканских при трех ничьих и пяти поражениях

Два своих первых матча на Чемпионате Мира Португалия выигрывала лишь дважды - в 1966-ом и 2006-ом годах. В обоих турнирах она дошла до полуфинала

Уругвай не забивал в двух своих последних матчах на ЧМ. Лишь однажды в истории он не забивал в трех подряд - в 1986-1990 годах

Прогноз: Португалия - Уругвай 1:1

Мотивация Уругвая на этот матч чуть выше. Он не выиграл и не забил в первом туре, его тренер Диего Алонсо должен доказывать, что является достойным преемником легендарного Оскара Табареса. С другой стороны, Португалия хочет взять реванш за 2018-ый и заставить замолчать скептиков досрочным выходом из группы. Ну и обе вряд ли хотят в 1/8 финала попасть на Бразилию. Все же в итоге ожидаем осторожную равную игру.