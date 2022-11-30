Коста-Рика - Германия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 01.12.2022

Чемпионат мира, третий тур, группа E

1 декабря 2022. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Коста-Рика 21:00 Германия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Германия остается на последнем месте в своей группе перед последним туром, но ничья с Испанией в прошлом матче (1:1) подняла настроение игрокам Бундестим. Для выхода в плей-офф достаточно победить Коста-Рику и надеяться, что Испания выполнит обязательную программу в параллельном поединке с Японией.

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Новости Коста-Рики

Один удар в створ за два матча, один гол, одна победа и теоретические шансы занять первое место в своей группе.

“Мы все еще живы, никто не должен про нас забывать, – говорит главный тренер la Tricolor Луис Фернандо Суарес. – Мы все еще можем мечтать”. И действительно, после матча с Испанией (0:7) Коста-Рике дали малопочетное звание худшей команды турнира, а главе местной федерации пришлось уверять журналистов, что он не собирается увольнять главного тренера. Во втором туре Коста-Рика играла с Японией, которая ранее переиграла Германию, и мало кто сомневался в том, что “синие самураи” возьмут три очка. Однако футбол способен всегда преподнести сюрпризы. “Коста-Рика вновь стала Коста-Рикой – командой с некоторыми или многими ограничениями, но огромным желанием отдать все за свою страну, и мы сделали это в игре с Японии”, – рассказывает Суарес. Большую часть матча Коста-Рика провела в обороне или с мячом на своей половине поля, и едва ли не первая ее атака, на 81-й минуте, привела к голу Фуллера.

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Возможно, этого результата не было бы, если бы не странные действия игроков и тренеров сборной Японии, но Коста-Рике нужно отдать должное за то, что она смогла восстановиться, прежде всего в психологическом плане, после поражения Испании. Никто уже не назовет Коста-Рику худшей командой турнира.

Матч с Германией из-за дисквалификации пропустит центрбек Кальво.

Новости Германии

Сборная Германии поставила себя в непростое положение, проиграв в первом туре Японии, а во время игры с Испанией турнирное положение Бундестим стало почти катастрофическим, когда свой гол забил Мората.

Но в этот раз Германии удалось избежать поражения. Героем встречи для команды Ханси Флика стал 29-летний форвард “Вердера” Никлас Фюллькруг, для которого это был всего лишь третий матч за национальную команду. На 83-й минуте Фюллькруг подхватил мяч после передачи Мусиалы, и мощным ударом отправил его под перекладину. Первый гол за сборную в официальном матче – но насколько важный.

В целом Германия провела неплохой матч, ей часто удавалось отодвигать Испанию от своих ворот благодаря прессингу, не так провально, как в первом туре против Японии, действовали защитники. Хорошим этот матч был и в тренерском плане – все замены Ханси Флика сработали.

Единственный компонент, в котором Бундестим нужно существенно добавить – это работа с мячом. В игре с Испанией Германия часто преодолевала прессинг соперника, просто выбивая мяч от ворот вперед. Против Коста-Рики у Бундестим будет больше владения, и им нужно будет грамотно воспользоваться.

Томас Мюллер говорит, что Германии нужно будет показать хорошую позиционную игру в матче с Коста-Рикой, интенсивно работать над тем, что расшатать защитный блок “лос тикос”, необходимо также выигрывать подборы и не забыть о контрпрессинге.

К игре с Коста-Рикой готовы все футболисты сборной Германии. Во вторник на тренировке Горетцка, Керер и Раум в качестве предосторожности работали отдельно от общей группы, но травм у них нет.

Статистика команд, цифры и факты

Германия выиграла шесть из восьми матчей на Чемпионатах мира против команд зоны КОНКАКАФ.

Коста-Рика выиграла всего один из последних 11 матчей против европейских команд.

Томас Мюллер не выполнил ни одного удара за два матча на Чемпионате мира-2022

Средний возраст сборной Коста-Рики в матче с Японии составлял 30 лет, 318 дней. Это был самый возрастной стартовый состав на нынешнем ЧМ.

За 184 минуты на Мундиале-2022 Коста-Рика нанесла всего лишь один удар в створ, и четыре в целом.

Коста-Рика стала первой сборной после Парагвая на ЧМ-1958, которой удалось победить в матче Чемпионате после поражения с семью пропущенными голами в предыдущей игре.

До Никласа Фюллькруга последним игроком сборной Германии, которому удалось забить гол в матче ЧМ после выхода на замену, был Марио Гетце в финале Мундиаля-2014.

Последние пять матчей Коста-Рики и Германии

Коста-Рика

27.11 Япония 1:0 (ЧМ-2022)

23.11 Испания 0:7 (ЧМ-2022)

10.11 Нигерия 2:0 (Товарищеский матч)

27.09 Узбекистан 2:1 (Товарищеский матч)

23.09 Южная Корея 2:2 (Товарищеский матч)

Германия

27.11 Испания 1:1 (ЧМ-2022)

23.11 Япония 1:2 (ЧМ-2022)

16.11 Оман 1:0 (Товарищеский матч)

26.09 Англия 3:3 (Лига наций)

23.09 Венгрия 0:1 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 2 1 1 0 8-1 +7 4 2 Япония 2 1 0 1 2-2 0 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 -6 3 4 Германия 2 0 1 1 2-3 -1 1

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Личные встречи

Команды ранее встречались только один раз: в групповом раунде ЧМ-2006 Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2.

Где смотреть матч Коста-Рика – Германия

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Ориентировочные составы

Коста-Рика: Навас – Фуллер, Дуарте, Уостон, Варгас, Овьедо – Торрес, Борхес, Техеда, Кэмпбелл – Контрерас

Германия: Нойер – Клостерманн, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Горетцка – Гнабри, Гюндоган, Мусиала – Мюллер

Ставки и Коэффициенты на матч Коста-Рика – Германия

Прогноз на матч Коста-Рика – Германия UA-Football

Сложно увидеть ценность в ставке на победу сборной Германии. Конечно, ЧМ-2022 подарил немало сенсацией, но представить себе, что Бундестим вновь проиграет команде ниже себя рангом, и что Коста-Рика вновь победит при одном ударе, сложно. Германии желательно не затягивать с давлением, должен это понимать и Ханси Флик. Вероятно Бундестим забьет в каждом из таймов. Прогноз – победа Германии 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.