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Хорватия – Бразилия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Хорватия - Бразилия: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.12.022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
Несмотря на статус финалистов предыдущего чемпионата мира, хорваты радуются тому, что пробились в 1/4-ю финала в Катаре. Путь их не был легок, и они стремятся только удивлять. В то же время бразильцев мозолит тот факт, что четыре с половиной года назад они завершили свои выступления именно в четвертьфинале.
Сборная Хорватии на предыдущей стадии соревнований очень тяжело сломила сопротивление крепкой японской команды, капитулировавшей только в серии послематчевых пенальти, к которым, такое впечатление, просто не готовилась. Также и в группе у балканцев дела обстояли нелегко. В заключительном туре большое везение (нефарт Ромелу Лукаку) помогло выбить бельгийцев и самим сделать шаг в 1/8-ю. И в играх на вылет в 2018-м у Хорватии тоже все было тяжело, но закончилось это происшествие только в финале.
Пятикратные чемпионы мира эффектно, легко и непринужденно разгромили команду из Южной Кореи. Которая, между прочим, незадолго до этого обыграла португальцев, опередила уругвайцев и просто демонстрировала качественный футбол. Глобально у подопечных Тите большое преимущество, еще и Неймар более-менее восстанавливается после повреждения. Если забыть о нелогичном поражении от Камеруна (в том матче у бразильцев было большое преимущество), когда играл второй состав, то "селесао" является фаворитом первенства вместе с Францией.
Эти соперники провели между собой четыре матча – три победы Бразилии и одна ничья.
Хорватия и Бразилия дважды встречались на чемпионатах мира, оба раза на групповом этапе. В 2006-м году "селесао" выиграли со счетом 1:0, а в 2014-м взяла верх 3:1.
Ставка и прогноз
Сухая победа Бразилии.
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