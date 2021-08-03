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Каким должно быть питание после тренировки: советы и примеры рациона

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Каким должно быть питание после тренировки: советы и примеры рациона

Александр Завадовский Автор UA-Футбол
Новина українською

Правильное питание после тренировки обеспечивает сохранение и рост мышц, быстрое восстановление организма после нагрузки. Учитывая главные правила и особенности, можно составить индивидуальный рацион, наиболее точно соответствующий типу и интенсивности тренинга.

Основные правила питания до и после физической активности

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Сбалансированное питание до и после тренировки обросло массой мифов. Некоторые из них не только не приносят пользы, но и вредны. Вот несколько примеров:

Нельзя есть в течение двух часов после тренировки.

Если соблюдать это правило, то организм начинает переваривать сам себя, получая энергию в самом доступном месте — из мышечного белка.

До тренировки нужно обязательно съесть специальные продукты для сжигания жира.

Таких продуктов питания просто не существует. Имбирь, цитрусовые, острый перец и другие составляющие «жиросжигающего» меню могут негативно сказаться на здоровье желудка, особенно натощак.

Нужно питаться 6–8 раз в день.

Питание небольшими порциями часто не приносит полного насыщения и ведет к перееданию. Исключение — прием протеина при занятиях в спортзале.

Составляя меню питания после тренировки, нужно учитывать эти особенности:

  1. После занятий спортом не стоит употреблять жиры, лучше отдать предпочтение углеводам и белкам. Исключение — морепродукты, орехи и семена: в них содержатся полезные жиры, но употреблять их лучше не ранее чем через 3–4 часа после занятий.
  2. В течение нескольких часов после тренинга не стоит пить напитки, содержащие кофеин. Он влияет на уровень инсулина и мешает использовать белок для восстановления и наращивания мышц.
  3. Перекусить можно практически сразу. Время, когда организму понадобится еда после тренировки, зависит от ряда факторов. Это длительность тренинга, его интенсивность и время прошлого приема пищи. Если до занятия спортом атлет ничего не кушал в течение 2–3 часов и более, затем занимался 60–90 минут, то перекусить углеводами или белками ему стоит сразу.

Что нельзя добавлять в рацион после тренировки

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Спортсменам, заботящимся о своем теле, лучше исключить из меню:

  • жирное мясо;
  • копченые продукты;
  • алкоголь;
  • кондитерские изделия;
  • засоленные и маринованные овощи;
  • полуфабрикаты;
  • блюда с усилителями вкуса.

Эти продукты лучше исключить из своего рациона не только после активности, но и в любое другое время. Питание для тренировок должно быть сбалансированным, наполненными витаминами и минералами. При этом рацион для женщин и мужчин отличается.

Перекусы до и после тренировок

Каким должно быть питание после тренировки: советы и примеры рациона - изображение 3

Не стоит тренироваться на голодный желудок. Придумать, что кушать после тренировки и до нее, помогут эти универсальные варианты перекусов на 100–200 ккал:

  • 170 г обезжиренного творога и 100 г груши;
  • 3 пшеничных хлебца, 3 отварных яийчных белка и 100 г помидоров;
  • 30 г твердого сыра и 50 г фиников;
  • по 180 г огурцов и помидоров, 15 г нежирной сметаны и 30 г мягкого сыра.

С одним из этих перекусов организм без труда дождется полноценного приема пищи. В них входит все, что можно кушать после тренировки, — источники белков и углеводов.

Пример мужского меню после тренировки

Каким должно быть питание после тренировки: советы и примеры рациона - изображение 4

В зависимости от времени тренировки и ее интенсивности будут отличаться потребности организма в питательных веществах. Норма белков, жиров и углеводов зависит от веса и цели атлета — худеет он или набирает массу. Для поддержания формы мужчине весом 70 кг понадобится 250 г углеводов, 165 г белков и 60 г жиров. За 1 прием пищи после тренировки нужно получить 30% белков и 25% углеводов. Питание после тренировки средней интенсивности может быть таким:

  • отварная куриная грудка;
  • гречневая каша;
  • овощной салат с листовой зеленью;
  • чай с медом.

Для набора массы долю белка нужно увеличивать. Для этого часто используются протеиновые коктейли. Употреблять такие спортивные добавки можно сразу после тренинга в зале.

Пример женского меню после тренировки

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Эффективность тренировки и питание у женщин также связаны. Для похудения в рацион вводится больше белков и углеводов, а количество жиров сокращается. Для поддержания формы женщине весом 50 кг понадобится 150 г углеводов, 115 г белка, 40 г жиров.

Пример рациона после смешанной кардио- и силовой тренировки:

  • нежирная отварная или запеченная рыба;
  • овсянка;
  • салат со шпинатом и огурцом;
  • свежий фруктово-овощной сок.

FAQ

Можно ли заниматься для набора мышечной массы на голодный желудок?

Перед силовым тренингом или занятием в тренажерном зале лучше добавить перекус.

Во сколько должен быть последний прием пищи перед сном?

Желательно, чтобы ужин был за 2,5 часа до сна.

В каких продуктах содержатся полезные жиры?

Авокадо, оливковое масло, орехи, тунец, лосось, натуральный йогурт без подсластителей и лен — отличные источники жирных аминокислот и других полезных соединений. Их можно кушать за 3–4 часа до тренировки.

Что — белки, жиры или углеводы — должно преобладать в рационе непосредственно до и после силового тренинга?

До занятия физической культурой должно быть больше углеводов, а сразу после тренинга — белков.

Что кушать после тренировки для похудения?

Подойдут нежирные сорта мяса, легкие салаты, заправленные обезжиренной сметаной или кефиром.

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