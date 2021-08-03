Каким должно быть питание после тренировки: советы и примеры рациона
Правильное питание после тренировки обеспечивает сохранение и рост мышц, быстрое восстановление организма после нагрузки. Учитывая главные правила и особенности, можно составить индивидуальный рацион, наиболее точно соответствующий типу и интенсивности тренинга.
Основные правила питания до и после физической активности
Сбалансированное питание до и после тренировки обросло массой мифов. Некоторые из них не только не приносят пользы, но и вредны. Вот несколько примеров:
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Нельзя есть в течение двух часов после тренировки.
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Если соблюдать это правило, то организм начинает переваривать сам себя, получая энергию в самом доступном месте — из мышечного белка.
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До тренировки нужно обязательно съесть специальные продукты для сжигания жира.
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Таких продуктов питания просто не существует. Имбирь, цитрусовые, острый перец и другие составляющие «жиросжигающего» меню могут негативно сказаться на здоровье желудка, особенно натощак.
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Нужно питаться 6–8 раз в день.
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Питание небольшими порциями часто не приносит полного насыщения и ведет к перееданию. Исключение — прием протеина при занятиях в спортзале.
Составляя меню питания после тренировки, нужно учитывать эти особенности:
- После занятий спортом не стоит употреблять жиры, лучше отдать предпочтение углеводам и белкам. Исключение — морепродукты, орехи и семена: в них содержатся полезные жиры, но употреблять их лучше не ранее чем через 3–4 часа после занятий.
- В течение нескольких часов после тренинга не стоит пить напитки, содержащие кофеин. Он влияет на уровень инсулина и мешает использовать белок для восстановления и наращивания мышц.
- Перекусить можно практически сразу. Время, когда организму понадобится еда после тренировки, зависит от ряда факторов. Это длительность тренинга, его интенсивность и время прошлого приема пищи. Если до занятия спортом атлет ничего не кушал в течение 2–3 часов и более, затем занимался 60–90 минут, то перекусить углеводами или белками ему стоит сразу.
Что нельзя добавлять в рацион после тренировки
Спортсменам, заботящимся о своем теле, лучше исключить из меню:
- жирное мясо;
- копченые продукты;
- алкоголь;
- кондитерские изделия;
- засоленные и маринованные овощи;
- полуфабрикаты;
- блюда с усилителями вкуса.
Эти продукты лучше исключить из своего рациона не только после активности, но и в любое другое время. Питание для тренировок должно быть сбалансированным, наполненными витаминами и минералами. При этом рацион для женщин и мужчин отличается.
Перекусы до и после тренировок
Не стоит тренироваться на голодный желудок. Придумать, что кушать после тренировки и до нее, помогут эти универсальные варианты перекусов на 100–200 ккал:
- 170 г обезжиренного творога и 100 г груши;
- 3 пшеничных хлебца, 3 отварных яийчных белка и 100 г помидоров;
- 30 г твердого сыра и 50 г фиников;
- по 180 г огурцов и помидоров, 15 г нежирной сметаны и 30 г мягкого сыра.
С одним из этих перекусов организм без труда дождется полноценного приема пищи. В них входит все, что можно кушать после тренировки, — источники белков и углеводов.
Пример мужского меню после тренировки
В зависимости от времени тренировки и ее интенсивности будут отличаться потребности организма в питательных веществах. Норма белков, жиров и углеводов зависит от веса и цели атлета — худеет он или набирает массу. Для поддержания формы мужчине весом 70 кг понадобится 250 г углеводов, 165 г белков и 60 г жиров. За 1 прием пищи после тренировки нужно получить 30% белков и 25% углеводов. Питание после тренировки средней интенсивности может быть таким:
- отварная куриная грудка;
- гречневая каша;
- овощной салат с листовой зеленью;
- чай с медом.
Для набора массы долю белка нужно увеличивать. Для этого часто используются протеиновые коктейли. Употреблять такие спортивные добавки можно сразу после тренинга в зале.
Пример женского меню после тренировки
Эффективность тренировки и питание у женщин также связаны. Для похудения в рацион вводится больше белков и углеводов, а количество жиров сокращается. Для поддержания формы женщине весом 50 кг понадобится 150 г углеводов, 115 г белка, 40 г жиров.
Пример рациона после смешанной кардио- и силовой тренировки:
- нежирная отварная или запеченная рыба;
- овсянка;
- салат со шпинатом и огурцом;
- свежий фруктово-овощной сок.
FAQ
Можно ли заниматься для набора мышечной массы на голодный желудок?
Перед силовым тренингом или занятием в тренажерном зале лучше добавить перекус.
Во сколько должен быть последний прием пищи перед сном?
Желательно, чтобы ужин был за 2,5 часа до сна.
В каких продуктах содержатся полезные жиры?
Авокадо, оливковое масло, орехи, тунец, лосось, натуральный йогурт без подсластителей и лен — отличные источники жирных аминокислот и других полезных соединений. Их можно кушать за 3–4 часа до тренировки.
Что — белки, жиры или углеводы — должно преобладать в рационе непосредственно до и после силового тренинга?
До занятия физической культурой должно быть больше углеводов, а сразу после тренинга — белков.
Что кушать после тренировки для похудения?
Подойдут нежирные сорта мяса, легкие салаты, заправленные обезжиренной сметаной или кефиром.
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