Как мотивировать себя заниматься спортом: методы и советы

Даже если представить свое тело стройным и подтянутым, не у каждого найдется мотивация заниматься спортом или перестать употреблять вредную пищу. Существует много методик и советов, помогающих каждому найти силы улучшить свою жизнь и начать работать над собой.

Определение и принципы работы спортивной мотивации

У каждого человека есть набор целей, и реализация каждой из них требует усилий. Психологический процесс, вызывающий и поддерживающий целенаправленное поведение, называется мотивацией. Независимо от того, на что именно будет направлена работа, психология побуждения к действию формируется в несколько этапов:

Осознание неудовлетворенных потребностей и нужд В случае спорта и похудения это осознание несовершенств своего тела и непреодолимое желание изменить его в лучшую сторону. Определение целей На этом этапе нужно определить результаты. Например, похудеть на 10 килограммов за 3 месяца или поучаствовать в соревнованиях через год. Определение инструментов и действий, требуемых для достижения целей Человек осознает, какую работу нужно проделать, чтобы добиться желаемого эффекта.

Проблема в том, что план действия рождается быстро и так же быстро исчезает. Чтобы фитнес-мотивация сохранялась, а человек продолжал двигаться к своей цели, подойдут разные методы.

Методы и приемы, позволяющие мотивировать себя на тренировки

Настроиться на регулярные тренировки поможет один из популярных и действенных приемов.

Наличие ощутимого вознаграждения

После тренировок стоит вознаграждать себя. Например, можно один раз угоститься небольшой порцией любимых сладостей, если в течение недели не пропустил ни одной тренировки. Система вознаграждений — отличная мотивация для спорта. Такой принцип позволяет быстрее привить привычку заниматься усердно и регулярно.

Позитивное мышление и визуализация

Если представлять, как изо дня в день тело будет становиться стройнее и здоровее, мотивация для спорта крепнет сама собой. Выполняя упражнения, можно представлять, как появляются кубики пресса, ноги и бедра становятся подтянутее, объем мышц растет.

Визуализация работает и в случае правильного, здорового питания. Когда хочется съесть кусок торта, нужно представить, скольких усилий будет стоить сжигание этого количества калорий.

Осознание сложностей и того, что все они стоят результата

Начиная заниматься спортом нужно осознать, что этот путь нелегкий. Мышцы будут постоянно болеть, а до появления видимого результата пройдет немало времени.

Если смотреть на спорт через розовые очки, то при столкновении с первыми сложностями высок риск бросить занятия.

Публичное обещание

Мысленные обещания легко дать и так же просто забрать. Мотивация к спорту будет сильнее, если дать обещание заняться собой другим людям, например близким или друзьям.

Достижение небольших целей

Похудение — это длительный процесс. Глобальную цель лучше разбить на небольшие задачи. Реализовать их проще и быстрее. В результате путь будет состоять из множества небольших, но побед и мотивация к спорту не пройдет через несколько дней.

Уже после первой победы бросать начатое не захочется. Примером небольшой цели может быть ежедневное правильное питание или посещение тренировок через день в течение 1 недели.

Ведение фотодневника

Ежедневно наблюдая за своим телом, сложно заметить положительные изменения. Если завести фотодневник, сравнивать себя со своей прошлой версией проще. Когда результаты становятся видимыми, желание пропустить тренировку проходит само собой.

Что делать, если нет мотивации: советы

Начать заниматься спортом помогут эти советы:

Создание оптимальных условий. Для этого нужно абстрагироваться от всех внешних раздражителей — отключить звонки, закрыть животных в другой комнате, попросить близких не отвлекать.

Для этого нужно абстрагироваться от всех внешних раздражителей — отключить звонки, закрыть животных в другой комнате, попросить близких не отвлекать. Главное — начать. Как мотивировать себя на похудение, если сложно позаниматься даже 1 час? Если желание тренироваться вдруг исчезло, то стоит уговорить себя на небольшую разминку вместо полноценного сета.

Как мотивировать себя на похудение, если сложно позаниматься даже 1 час? Если желание тренироваться вдруг исчезло, то стоит уговорить себя на небольшую разминку вместо полноценного сета. Четко установленное время активности. Нужно точно определить дни и время для занятий спортом. К систематическим тренировкам привыкнуть легче, чем к бессистемным.

Нужно точно определить дни и время для занятий спортом. К систематическим тренировкам привыкнуть легче, чем к бессистемным. Тренировка под музыку . Занятия под любимые треки могут увеличить продуктивность.

Занятия под любимые треки могут увеличить продуктивность. Спорт должен приносить удовольствие. Нужно выбрать любимое направление. Это необязательно должен быть бег, фитнес или тренажерный зал. Когда тренировка приносит положительные эмоции, это лучшая мотивация, похудение и улучшение самочувствия в таком случае обеспечены.

Процесс похудения и поддержания нормальной формы — это стиль жизни, а не краткосрочная временная мера.

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