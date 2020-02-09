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Украинка Бех-Романчук обновила личный рекорд и выиграла соревнования в Польше

Легкая атлетика
(1 голосов)

Марине не было равных

Украинка Бех-Романчук обновила личный рекорд и выиграла соревнования в Польше
UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук успешно выступила на турнире World Indoor Tour - ORLEN Copernicus Cup в Торуне, Польша.

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину показала результат 6,96 м., что является ее личным рекордом. Этот показатель позволил нашей спортсменке одержать победу на соревнованиях.

Напомним, что это уже вторая победа в новом году для Марины. Ранее она триумфировала на Международном турнире в Карлсруэ.

Отметим, что сейчас Бех-Романчук единолично возглавляет рейтинг World Indoor Tour, имея в своем активе 20 очков.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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