Украинка Бех-Романчук обновила личный рекорд и выиграла соревнования в Польше

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук успешно выступила на турнире World Indoor Tour - ORLEN Copernicus Cup в Торуне, Польша.

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину показала результат 6,96 м., что является ее личным рекордом. Этот показатель позволил нашей спортсменке одержать победу на соревнованиях.

Напомним, что это уже вторая победа в новом году для Марины. Ранее она триумфировала на Международном турнире в Карлсруэ.

Отметим, что сейчас Бех-Романчук единолично возглавляет рейтинг World Indoor Tour, имея в своем активе 20 очков.