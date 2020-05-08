Легкая атлетика
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Легкоатлетический матч США – Европа отменен
Он был запланирован на 2021 год
Легкоатлетический матч между сборными США и Европы отменен. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации. Он должен был пройти в 2021 году в Минске
Такое решение связано с переносом Олимпийских игр как раз на 2021 год.
Теперь следующая встреча Европа – США состоится в 2023 году в Америке.
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