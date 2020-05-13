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Представлен обновленный календарь Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Сезон пройдет по нестандартному формату.

Представлен обновленный календарь Бриллиантовой лиги
Новина українською

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально подтвердила, что новый сезон в Бриллиантовой лиге начнется 14 августа этапом в Монако, а завершится в октябре в Китае.

Из-за пандемии коронавируса каждый этап Бриллиантовой лиги будет отдельным соревнованием без начисления очков. Финал в Цюрихе в этом году не состоится.

Что касается остальных крупных соревнований, то в календаре легкоатлетического сезона остался только чемпионат мира по полумарафону, который пройдет в Польше в октябре.

С полным календарем сезона в легкой атлетике можно ознакомиться на официальном сайте World Athletics.

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В статье: легкая атлетика Бриллиантовая лига
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