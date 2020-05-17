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Ярослава Магучих о переносе Олимпиады: Будет еще год потренироваться и улучшить свои качества
Комментарий украинской примы воздуха
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, как отреагировала на перенос Олимпийских игр 2020 Ее слова цитирует Playpro.media:
"Сначала мы с тренером немного расстроились из-за переноса Олимпийских игр. Ведь мы приехали на тренировочный сбор в Португалии на песок, чтобы непосредственно подготовиться к Играм.
Но потом мы подумали, что перенесли Игры и теперь у нас будет еще год потренироваться, улучшить свои качества и еще лучше прыгнуть.
Нейтральный статус для российских легкоатлетов? Честно, у нас вот есть Маша Ласицкене, она у нас лидер. Она трудяга, мы приветствуем друг друга. Конечно, очень жаль, что она не может как чистый спортсмен выступать. Очень хочется ведь посоревноваться с ней и увидеть ее на арене" - сказала она.
Напомним, что ранее Сергей Стаховский рассказал о восстановлении сезона.
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