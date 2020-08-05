3 года назад Болт завоевал последнюю медаль в карьере. ВИДЕО

5 августа 2017 года вошло в историю легкой атлетики как дата последнего индивидуального забега легендарного спринтера Усэйна Болта.

8-кратному олимпийскому чемпиону не удалось на победной ноте уйти из большого спорта. В финальном забеге на 100 метров ямаец с результатом 9,95 секунды финишировал позади Джастина Гэтлина и Кристиана Коулмана.

Последний забег в карьере Усэйн Болт провел 12 августа – на финальном этапе эстафеты 4 по 100 метров он не смог финишировать из-за травмы.