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4 года назад Болт установил уникальный рекорд в истории спорта. ВИДЕО

Легкая атлетика
(1 голосов)

Рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит.

4 года назад Болт установил уникальный рекорд в истории спорта. ВИДЕО
Новина українською

14 августа 2016 года Усэйн Болт с результатом 9,81 секунды легко выиграл финальный забег на 100-метров на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро и стал первым легкоатлетом в истории с тремя олимпийским золотыми медалями на этой дистанции.

Помимо Болта 100-метровку на Олимпийских играх больше одного раза выигрывал только один человек – американец Карл Льюис, которому не было равных в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988-м в Сеуле.

У женщин по два раза олимпийскими чемпионками в спринте становились Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Вайомия Тайес и Гейл Диверс.

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В статье: Усэйн Болт Олимпийские игры 2016
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