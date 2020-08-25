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Болт заразился коронавирусом

Легкая атлетика
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Пандемия догнала величайшего спринтера в истории спорта.

Болт заразился коронавирусом
Новина українською

На своей странице в Instagram 8-кратный олимпийский чемпион сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Болезнь у Болта протекает без симптомов.

Вероятно, коронавирус ямаец подхватил на своей вечеринке в честь 34-го дня рождения. Британское издание The Sun отмечает, что мероприятие Болта посещал и звездный полузащитник Ман Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Усэйн Болт 11 лет назад побил мировой рекорд в беге на 200 метров.

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В статье: Усэйн Болт коронавирус
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