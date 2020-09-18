Рыжикова: Хотела повторить свой лучший результат

Призер этапа "Бриллиантовой лиги" в женском беге на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова прокомментировала повторение своего лучшего результата сезона в Риме. Девушка призналась во флеш-интервью, что, несмотря на коронавирус, сезон 2020 складывается для нее удачно и она ощущает себя в превосходной физической форме.

"Я очень довольна, потому что сегодня я хотела повторить свой лучший результат. Ну, я хотела также улучшить его, ведь я всегда мечтаю о большом результате. Я была в хорошей форме весь сезон, это был странный сезон.

У меня не получалось показывать хорошие результаты из-за ветра или ошибок. Но сегодня сконцентрировалась, стадион хороший и ветра не было. Италия – моя любимая страна. Хочу сказать спасибо всем, кто организовал эти соревнования. Вы проделали огромную работу. Я это очень ценю. И я надеюсь встретить всех снова в следующем году".