Бех-Романчук – спортсменка года в Украине по версии журналистов

Ассоциация спортивных журналистов Украины по итогам голосования экспертов объявила топ-10 лучших спортсменов Украины в 2020 году.

Первой в голосовании с отрывом в три балла от Ярослвы Магучих стала Марина Бех-Романчук, которая в 2020 году доминировал в мире в прыжках в длину. Украинка оформила две победы на этапах Бриллиантовой лиги, выиграла общий зачет Мирового легкоатлетического тура, в очередной раз стала чемпионкой Украины и обновила личный рекорд (6,96 м).

Топ-10 лучших спортсменов Украины по версии АСЖУ:

1. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину)

2. Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

3. Алексей Новиков (стронгмен)

4. Ольга Харлан (фехтование)

5. Дмитрий Пидручный (биатлон)

6. Михаил Романчук (плавание)

7. Дарья Белодед (дзюдо)

8. Семен Новиков (борьба)

9. Алина Ягупова (баскетбол)

10. Юлия Левченко (прыжки в высоту)