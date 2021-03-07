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Марина Бех-Романчук - чемпионка Европы по прыжкам в длину
Поздравляем нашу ласточку
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук одержала победу на Чемпионате Европы, который проходит в эти дни в польском Торуне.
Наша соотечественница вырвала победу в фантастическом стиле. Две попытки украинка провалила через заступ за линию. В то время возглавляла список лучших немка Малайка Миамбо с показателем 6,88 м. У Марины оставалась последняя попытка, чтобы зацепиться за медали. А она не просто удачно выполнила ее, но и продемонстрировала лучший результат в сезоне - 6,92 м., что позволило ей в итоге стать европейской чемпионкой. Малайка, как не пыталась, но улучшить свой результат не смогла.
Таким образом, Марина Бех-Романчук второй раз повторила свой рекорд и показала лучший мировой показатель текущего сезона.
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