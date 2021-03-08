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Украина – шестая в медальном зачете чемпионата Европы в помещении
Отличный результат
Reuters
Накануне в Торуне (Польша) завершился чемпионат Европы по легкой атлетики в помещении.
Украина впервые с 2013 года закончила соревнования с двумя золотыми медалями. В статусе чемпионок континента Польшу покинули Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту), а Ирина Геращенко (прыжки в высоту) завоевала серебро.
Победителем командного зачета чемпионата Европы стала сборная Нидерландов. Все четыре золота голландцы завоевали в беговых дисциплинах.
Медальный зачет зимнего чемпионата Европы в Польше:
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