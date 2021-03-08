Украина – шестая в медальном зачете чемпионата Европы в помещении

Накануне в Торуне (Польша) завершился чемпионат Европы по легкой атлетики в помещении.

Украина впервые с 2013 года закончила соревнования с двумя золотыми медалями. В статусе чемпионок континента Польшу покинули Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту), а Ирина Геращенко (прыжки в высоту) завоевала серебро.

Победителем командного зачета чемпионата Европы стала сборная Нидерландов. Все четыре золота голландцы завоевали в беговых дисциплинах.

Медальный зачет зимнего чемпионата Европы в Польше: