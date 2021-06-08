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Побит мировой рекорд в беге на 10 000 метров у женщин
Большое событие в мировой легкой атлетике
фото - worldathletics.org
Сифан Хассан на Мемориале Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды) пробежала 10 000 метров за 29 минут и 6,82 секунды и обновила мировой рекорд на этой дистанции.
Предыдущей рекордсменкой на 10 000 метров была эфиопка Алмаз Аяна, которая на Олимпийских играх 2017 года в Рио-де-Жанейро преодолела дистанцию за 29 минут и 17,45 секунды.
Сифан Хассан на последнем чемпионате мира в Дохе завоевала золото в беге на 1000 и 10 000 метров.
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