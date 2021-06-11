Рекорд Европы от норвежца и две медали украинок. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги во Флоренции?

Поскольку Стадио Олимпико в Риме уже сегодня примет первый матч Евро-2020 между Италией и Турцией, этап Бриллиантовой лиги временно переехал во Флоренцию. Передислокацию можно признать успешной – рекорд Европы, четыре лучших результата сезона в мире и пять национальных рекордов тому подтверждение.

Как выступили украинцы?

Анна Рыжикова в забеге на 400 метров с барьерами не просто взяла серебро, а и на 0,16 секунды улучшила свой «personal best», который был для украинки недосягаемой целью с далекого 2012 года.

«Несколько раз я очень близко подбиралась к своему персональному рекорду, поэтому очень рада, что мне наконец-то удалось его улучшить. Знаю, что могу бежать еще быстрее, ведь сегодня я допустила несколько ошибок. Но и погода была замечательной для того, чтобы показывать высокие результаты», - сказала украинка после забега.

К слову, победительница на 400-метровке с барьерами Фемке Бол выиграла с новым лучшим рекордом для Нидерландов – 53,44.

Марина Бех-Романчук во Флоренции в секторе для прыжков в длину обновила личный рекорд сезона (6,79 м), но заступ в решающей попытке финала помешал украинке побороться за победу. Парадоксально, что первой в Италии стала Иванна Шпанович, хотя самый дальний прыжок дня выполнила Малайка Михамбо.

Андрей Проценко после третьего места в Дохе во Флоренции улучшил личный рекорд сезона (2,30 метра), но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы вмешаться в распределение медалей. Проценко только с третьей попытки взял планку на 2,20, затем совершил два неудачных прыжка на 2,27. Когда дело дошло до 2,33, то сил у прыгуна из Херсона уже не осталось.

Топ-3 события этапа

Ингебригтсен ставит рекорд Европы в беге на 5000 метров

Якоб Ингебригтсен стал главным ньюсмейкером этапа Бриллиантовой лиги во Флоренции, преодолев 5000 метров за рекордные в истории континента 12:48,45. Норвежец снял больше секунды с времени Мохаммеда Мури из Бельгии, который был рекордсменом Европы с 2000 года (12:49.71). А еще это 12-й результат в истории дисциплины.

Статусность рекорда 20-летнего Ингебригтсена повышает и тот факт, что Якоб выиграл забег у мирового рекордсмена Джошуа Чептегеи, который в августе 2020 года на этапе Бриллиантовой лиги в Монако пробежал аналогичную дистанцию за 12:35.36.

«Я провел много хороших тренировок, но это просто безумие – бежать так быстро в реальном забеге. Чувствовал, что сэкономил много энергии на раннем этапе забега, и я верю, что был тем парнем, который больше всех хотел победить», - сказал новоиспеченный рекордсмен Европы.

Двойной рекорд от Сифан Хассан на 1500 метров

Сифан Хассан в начале недели установила мировой рекорд в беге на 10 000 метров (пусть и простоял он всего два дня), а теперь триумфально заскочила во Флоренцию, переиграв в концовке забега на 1500 метров олимпийскую чемпионку Фэйт Кипьегон. Повышенная конкуренция в финишном створе привела к тому, что Хассан забрала забег с двумя рекордами – голландка обновила лучший результат сезона в мире и побила рекорд соревнований.

Более того, время Хассан во Флоренции стало восьмым в истории дисциплины, а Кипьегон поднялась на девятую строку. Невероятно!

Лучший результат сезона в мире от Маклауда на 110 метрах с барьерами

Олимпийский чемпион 2016 года и победитель чемпионата мира 2017 года в Лондоне Омар Маклауд порадовал публику сдвоенным рекордом в беге на 110 метров с барьерами. Ямаец чуть не выбежал из 13 секунд, обновив лучший результат сезона в мире, а также повторил рекорд соревнований. Победное время Маклауда всего на 0,11 секунды хуже его персонального рекорда, а это пятый лучший результат в истории спорта.

Результаты мужской программы

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,08

2. Чиджинду Уйя (Великобритания) – 10,10

3. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,16

110 м с барьерами

1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,01

2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,25

3. Вильгельм Белочян (Франция) – 13,31

400 м

1. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,76

2. Давиде Ре (Италия) – 45,80

3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,93

3000 м с препятствиями

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08,54

2. Бикила Тадесе Такеле (Эфиопия) – 8:10,56

3. Мохамед Тиндуфт (Марокко) – 8:11,65

5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 12:48,45

2. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12:49,02

3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 12:50,12

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м

2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33

3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33

…

4. Андрей Проценко (Украина) – 2,30

Толкание ядра

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,47 м

2. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,60

3. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,71

Результаты женской программы

100 м с барьерами

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,38

2. Девинн Чарлтон (Багамские острова) – 12,80

3. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,85

200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,06

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,58

3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,60

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19

3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79

1500 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3:53,63

2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3:53,91

3. Лаура Мур (Великобритания) – 3:55,91

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,91 м

2. Ирина Жук (Беларусь) – 4,71

3. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,66

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74 м

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79

Метание диска

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 68,31 м

2. Яиме Перес (Куба) – 66,82

3. Кристин Пуденц (Германия) – 64,42

Топ-моменты этапа Бриллиантовой лиги во Флоренции