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Марина Бех-Романчук мило поздравила своего мужа Михаила с днем рождения. Фото
Очень трогательно
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Ромачук поздравила своего мужа, двукратного призера Олимпиады 2020 по плаванию Михаила с днем рождения. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинка Старикова
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