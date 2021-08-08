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Марина Бех-Романчук мило поздравила своего мужа Михаила с днем рождения. Фото

Легкая атлетика
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Очень трогательно

Марина Бех-Романчук мило поздравила своего мужа Михаила с днем рождения. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Ромачук поздравила своего мужа, двукратного призера Олимпиады 2020 по плаванию Михаила с днем рождения. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Украина завершила выступления на Олимпиаде 2020

Напомним, что ранее украинка Старикова завоевала серебряную награду ОИ 2020.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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