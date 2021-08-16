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Быстрейший на планете: 12 лет мировому рекорду Болта
Рекорд, который еще нескоро будет побит
Ровно 12 лет назад, 16 августа 2009 года, Усэйн Болт на чемпионате мира в Берлине стал автором актуального мирового рекорда в беге на 100 метров. Легендарный ямаец пробежал спринтерскую дистанцию за 9,58 секунды с пиковой скоростью в 44,7 км/час.
Hoy 16 de agosto, se cumplen 12 años de este histórico momento.— Run4Fun (@_r4fun_) August 15, 2021
-Usain Bolt ???????? ⚡WR 9.58⚡
Velocidad máxima: 44,72 km/h.
Velocidad media: 37,58 km/h.
Los secretos del récord del mundo de los 100 metros:pic.twitter.com/Z2u5x6Cymp
В феврале 2016 года Джастин Гэтлин в эфире японского шоу пробежал 100-метровку за 9,45, вот только американцу активно помогал огромный вентилятор, поэтому это время является неофициальным мировым рекордом.
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