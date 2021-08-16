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Быстрейший на планете: 12 лет мировому рекорду Болта

Легкая атлетика
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Рекорд, который еще нескоро будет побит

Быстрейший на планете: 12 лет мировому рекорду Болта

Новина українською

Ровно 12 лет назад, 16 августа 2009 года, Усэйн Болт на чемпионате мира в Берлине стал автором актуального мирового рекорда в беге на 100 метров. Легендарный ямаец пробежал спринтерскую дистанцию за 9,58 секунды с пиковой скоростью в 44,7 км/час.

В феврале 2016 года Джастин Гэтлин в эфире японского шоу пробежал 100-метровку за 9,45, вот только американцу активно помогал огромный вентилятор, поэтому это время является неофициальным мировым рекордом.

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В статье: Усэйн Болт легкая атлетика
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