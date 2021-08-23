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Четыре украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Особо ждем прыжки в высоту
На очередном этапе Бриллиантовой лиге в Лозанне 26 августа Украина вновь будет представлена только в женской программе.
Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту, а Марина Бех-Романчук стартует в прыжках в длину.
Стоит отметить, что в Лозанну приедет олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт, которая в Токио завоевала серебро.
На последнем этапе Бриллиантовой лиги в Юджине победу в прыжках в высоту одержала украинка Ирина Геращенко.
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