Четыре украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

На очередном этапе Бриллиантовой лиге в Лозанне 26 августа Украина вновь будет представлена только в женской программе.

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят в секторе для прыжков в высоту, а Марина Бех-Романчук стартует в прыжках в длину.

Стоит отметить, что в Лозанну приедет олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и австралийка Никола Макдермотт, которая в Токио завоевала серебро.

На последнем этапе Бриллиантовой лиги в Юджине победу в прыжках в высоту одержала украинка Ирина Геращенко.

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