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Бех-Романчук выиграла международный турнир в Италии

Легкая атлетика
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Украинка в боевой готовности подходит к финалу Бриллиантовой лиги

Бех-Романчук выиграла международный турнир в Италии

Новина українською

Марина Бех-Романчук с результатом 6,70 метра стала победительницей международных соревнований в Падуе.

На Meeting Città di Padova украинка опередила Анастасию Мирончик-Иванову (6:45) и Милицу Гардешевич (6,38).

8-9 сентября в Цюрихе Марина Бех-Романчук в секторе для прыжков в длину представит Украину на финальном этапе Бриллиантовой лиги.

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В статье: легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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