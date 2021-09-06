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Бех-Романчук выиграла международный турнир в Италии
Украинка в боевой готовности подходит к финалу Бриллиантовой лиги
Марина Бех-Романчук с результатом 6,70 метра стала победительницей международных соревнований в Падуе.
На Meeting Città di Padova украинка опередила Анастасию Мирончик-Иванову (6:45) и Милицу Гардешевич (6,38).
8-9 сентября в Цюрихе Марина Бех-Романчук в секторе для прыжков в длину представит Украину на финальном этапе Бриллиантовой лиги.
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