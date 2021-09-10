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Магучих снова пришлось объясняться за фотографию с Ласицкене

Легкая атлетика
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Легкоатлетка резко высказалась

Магучих снова пришлось объясняться за фотографию с Ласицкене

фото - suspilne.media

Новина українською

Ярослава Магучих на Олимпийских играх в Токио попала в скандал после совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

На заключительном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе Магучих и Ласицкене снова оказались на одном снимке.

"За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой.

Теперь касательно фото. Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Личвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск", - написала Магучих в Instagram.

Ярослава Магучих на последнем международном старте олимпийского сезона завоевала серебро, пропустив вперед только Марию Ласицкене.

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Мария Ласицкене
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