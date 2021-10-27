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WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляциях с допинг-тестами
Неприятная история
фото - flashscore.com.ua
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в официальном отчете сообщило нарушениях со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).
WADA утверждает, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о прохождении допинг-тестов. Сообщается, что представители центра за день до тестирования связывались со спортсменами или их тренерами.
В WADA подозревают, что НАДЦУ в 2021 году подал ложную информацию о как минимум шести положительных допинг-пробах, якобы взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что образцы были неправильно представлены для того, чтобы спортсмен сдал необходимое количество внесоревновательных тестов до Олимпийских игр в Токио.
Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил», - заявил директор WADA Гюнтер Янгер.
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