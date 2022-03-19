Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Мировое первенство проходит в эти дни в Белграде.

Наша спортсменка триумфировала с результатом 2,02м . Еще одна украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту 1,92м .

Чемпионат мира в помещении

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м.

2. Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00м.

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98м.

Отметим, что Магучих – бронзовый призер Олимпиады 2020 и победительница чемпионата Европы 2021 (в помещении).