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Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении
Очень важная победа
фото - insidethegames.biz
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Мировое первенство проходит в эти дни в Белграде.
Наша спортсменка триумфировала с результатом 2,02м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту 1,92м.
Чемпионат мира в помещении
Прыжки в высоту
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м.
2. Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00м.
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98м.
Отметим, что Магучих – бронзовый призер Олимпиады 2020 и победительница чемпионата Европы 2021 (в помещении).
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