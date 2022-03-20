Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира по прыжкам в длину в помещении

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в длину. Мировое первенство проходит в эти дни в Белграде (Сербия).

Наша соотечественница показала результат 14,74 метра. Что касается победительницы турнира, то ею стала Юлимар Рохас, прыгнув на 15,74 метра и побившая стоявший 18 лет мировой рекорд.

Чемпионат мира по легкой атлетике

Белград

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 м.

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 м.

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 м.