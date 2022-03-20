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Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира по прыжкам в длину в помещении
Поздравляем с отличным результатом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в длину. Мировое первенство проходит в эти дни в Белграде (Сербия).
Наша соотечественница показала результат 14,74 метра. Что касается победительницы турнира, то ею стала Юлимар Рохас, прыгнув на 15,74 метра и побившая стоявший 18 лет мировой рекорд.
Чемпионат мира по легкой атлетике
Белград
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 м.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 м.
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 м.
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