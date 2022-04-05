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Усейн Болт попробует себя в киберспорте

Легкая атлетика
(1 голосов)

Легкоатлет будет представлять одну из команд

Усейн Болт попробует себя в киберспорте

Новина українською

Восьмикратный олимпийский чемпиона по легкой атлетике Усэйн Болт решил податься в киберспорт. Он будет развивать киберспортивную организацию WYLDE.

Работа Болта заключается в том, чтобы развивать медийное развитие клуба и его игроков.

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В статье: Усейн Болт
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