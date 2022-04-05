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Усейн Болт попробует себя в киберспорте
Легкоатлет будет представлять одну из команд
Восьмикратный олимпийский чемпиона по легкой атлетике Усэйн Болт решил податься в киберспорт. Он будет развивать киберспортивную организацию WYLDE.
Работа Болта заключается в том, чтобы развивать медийное развитие клуба и его игроков.
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