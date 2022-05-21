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Бех-Романчук взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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На предыдущем этапе она также заняла второе место

Бех-Романчук взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Марина Бех-Романчук завоевала второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме по прыжкам в длину. На предыдущем этапе она также взяла серебро.

В прошлом сезоне она взяла одну золотую медаль на этапе в Гейтсгеде, в позапрошлом – две: в Дохе и Стокгольме. Помимо этого, она завоевала золото-2021 на чемпионате Украины по прыжкам в длину.

На этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме также медали завоевали украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Они взяли серебро и бронзу в забеге на 400 метров с барьерами.

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В статье: Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
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