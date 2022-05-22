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Марина Бех-Романчук проводит реабилитацию после этапа Бриллиантовой лиги. Фото
Отдых после триумфа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук проводит реабилитационные мероприятия после удачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги, где она
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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