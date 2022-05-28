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Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала
"Прыжки были фантастическими. Я рада выступить на этом стадионе, потому что в июле здесь пройдет чемпионат мира, буду рада вернуться на него. Мне нравятся зрители, они очень поддерживают.
Я планировала открыть сезон, ведь закачалась с соревнований этим ощущением, этим удовольствием. Думаю, что 2 метра – хороший результат для открытия сезона, надеюсь, дальше буду прыгать больше двух метров" – сказала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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