Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Ее слова цитирует Суспільне.

"Прыжки были фантастическими. Я рада выступить на этом стадионе, потому что в июле здесь пройдет чемпионат мира, буду рада вернуться на него. Мне нравятся зрители, они очень поддерживают.

Я планировала открыть сезон, ведь закачалась с соревнований этим ощущением, этим удовольствием. Думаю, что 2 метра – хороший результат для открытия сезона, надеюсь, дальше буду прыгать больше двух метров" – сказала она.