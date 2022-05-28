Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная тройка: Геращенко, Магучих и Левченко после выступления в Юджине. Фото
Наши звезды
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила фото с партнершами по команде Ярославой Магучих и Ириной Геращенко после их совместного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США), где Магучих
Напомним, ранее украинка Гладийчук
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- россия устроила стрельбу вблизи Финляндии и Швеции
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Есть 30 тысяч убитых российских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии
- Ярослава Магучих выигрывает этап Бриллиантовой лиги в Юджине
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 14:05 Весь спорт Реванш Магучих и штурм мирового рекорда от Дюплантиса. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе?
- 11:15 Весь спорт Ярослава Магучих побеждает на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Видео
- 13:14 Весь спорт Магучих за пределами подиума и мощный забег на 3000 метров. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Париже?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet