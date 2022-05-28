Невероятная тройка: Геращенко, Магучих и Левченко после выступления в Юджине. Фото

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей официальной странице в Instagram разместила фото с партнершами по команде Ярославой Магучих и Ириной Геращенко после их совместного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США), где Магучих одержала победу.

Напомним, ранее украинка Гладийчук победила на турнире в Германии.