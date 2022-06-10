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Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме
Украинская легкоатлетка показала свой лучший результат в сезоне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 9 июня, в Риме состоялся очередной этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Украинские спортсменки снова не остались без наград.
В секторе прыжков в длину победила Марина Бех-Романчук. Ее результат составил 6.85 метров, что является самым лучшим показателем Марины в сезоне.
Второй стала немка Малаиза Мокамбо с результатом 6,79 м, третьей – американка Канеша Бёркс (6,77 м).
Напомним, что Марина Бех-Романчук брала серебро на этапе в Бирмингеме, проходившем 21 мая. Перед этим она также финишировала второй в Дохе.
Добавим, что на прошлых выходных прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате.
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