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Табашник выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве, повторив рекорд сезона
Украинка выиграла третью медаль в этом сезоне
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Катерина Табашник победила на турнире по прыжкам в высоту, прошедшем в швейцарской Женеве. Она прыгнула на 1.88 метра.
Этот результат является повторением рекорда этого сезона. Ранее, на турнире во Франции Катерина победила, но ей не хватило одного сантиметра до 1.88 метра.
Также на соревновании в Испании она взяла серебро. Таким образом, после турнира в Швейцарии у Табашник 3 медали на трёх соревнованиях. На последнем турнире, в Женеве, она была единственной представительницей Украины.
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