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Ярослава Магучих – первая украинская чемпионка Европы по прыжкам в высоту
Геращенко заняла пятое место, Левченко – девятое
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко приняли участие в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках Мультиспортивного Евро-2022. На предыдущем ЧЕ лучшим результатом украинок было пятое место Катерины Табашник.
Сегодня же Ярослава Магучих смогла выиграть золото чемпионата Европы, прыгнув на высоту 1.95 метра. Ирина Геращенко же взяла пятое место с 1.93 метра, а Юлия Левченко – девятое с 1.86 метра.
Ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в этом году Магучих также удалось занять призовое место: второе. Геращенко тогда стала четвертой.
Прыжки в высоту (женщины). Финал
1. Ярослава Магучих (Украина) 1.95 м
2. Мария Вукович (Черногория) 1.95 м
3. Ангелина Топич (Сербия) 1.93 м
5. Ирина Геращенко (Украина) 1.93 м
9. Юлия Левченко (Украина) 1.86 м
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