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Ярослава Магучих – первая украинская чемпионка Европы по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
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Геращенко заняла пятое место, Левченко – девятое

Ярослава Магучих – первая украинская чемпионка Европы по прыжкам в высоту

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко приняли участие в финале соревнований по прыжкам в высоту в рамках Мультиспортивного Евро-2022. На предыдущем ЧЕ лучшим результатом украинок было пятое место Катерины Табашник.

Сегодня же Ярослава Магучих смогла выиграть золото чемпионата Европы, прыгнув на высоту 1.95 метра. Ирина Геращенко же взяла пятое место с 1.93 метра, а Юлия Левченко – девятое с 1.86 метра.

Ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в этом году Магучих также удалось занять призовое место: второе. Геращенко тогда стала четвертой.

Прыжки в высоту (женщины). Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) 1.95 м

2. Мария Вукович (Черногория) 1.95 м

3. Ангелина Топич (Сербия) 1.93 м

5. Ирина Геращенко (Украина) 1.93 м

9. Юлия Левченко (Украина) 1.86 м

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко прыжки в высоту
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