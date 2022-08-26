Юлия Левченко: Спорт – это всегда о борьбе, и мы стараемся показывать хорошие результаты

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко рассказала о деятельности спортсменов во время войны.

"Спорт – это всегда о борьбе, и мы стараемся показывать хорошие результаты.

Однако спортсмены стали и информационными воинами, ведь могут делиться со своей аудиторией происходящим в Украине. Это важно — показывать людям, что война продолжается.

В каждой стране новости разные, и если мы стабильно смотрим или проверяем что-нибудь об Украине, то люди за границей так не делают.

Мне и моим коллегам болельщики неоднократно говорили, что благодаря нам они узнавали о ходе войны.

И скажем так: когда ты на соревнованиях одеваешь форму с украинской символикой, это уже гарантирует, что внимание будет приковано к тебе. Сейчас к нашим спортсменам подходят и спрашивают, как дела или просто поддерживают.

Также мы всегда рассказываем об Украине журналистам. Недавно проходил чемпионат мира в Юджине, и для украинских спортсменов была устроена специальная пресс-конференция.

На ней все спрашивали, что происходит в Украине, как это когда война в твоем родном доме", - сказала Левченко.