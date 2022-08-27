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Украинец Проценко берет золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Великолепный результат, браво
AP Photo/David J. Phillip
Украинский легкоатлет Андрей Проценко стал победителем состоявшегося в швейцарской Лозане этапа Бриллиантовой лиги.
Наш соотечественник показал результат 2,24 метра в прыжках в высоту и стал лучшим. Его соперники, действующий чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим и американец Джувон Гаррисон также взяли отметку 2,24, но использовали больше попыток.
Напомним, что Проценко является действующим бронзовым призером чемпионата мира (2,30 метра).
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