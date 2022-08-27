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Украинец Проценко берет золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Легкая атлетика
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Великолепный результат, браво

Украинец Проценко берет золото в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

AP Photo/David J. Phillip

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Андрей Проценко стал победителем состоявшегося в швейцарской Лозане этапа Бриллиантовой лиги.

Наш соотечественник показал результат 2,24 метра в прыжках в высоту и стал лучшим. Его соперники, действующий чемпион мира, катарец Мутаз Эсса Баршим и американец Джувон Гаррисон также взяли отметку 2,24, но использовали больше попыток.

Напомним, что Проценко является действующим бронзовым призером чемпионата мира (2,30 метра).

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В статье: Андрей Проценко Бриллиантовая лига
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