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Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги
Молодчина, так держать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем в швейцарской Лозанне.
Наша соотечественница в тройном прыжке показала результат 14,31 метра и замкнула ТОП 3, уступив победительнице, легендарной Юлимар Рохас (15,31) и представительнице Ямайки Шанике Томас (14,64).
Напомним, что Бех-Романчук является действующей чемпионкой Европы по прыжкам в длину (15,02).
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