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Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Молодчина, так держать

Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду на этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем в швейцарской Лозанне.

Наша соотечественница в тройном прыжке показала результат 14,31 метра и замкнула ТОП 3, уступив победительнице, легендарной Юлимар Рохас (15,31) и представительнице Ямайки Шанике Томас (14,64).

Напомним, что Бех-Романчук является действующей чемпионкой Европы по прыжкам в длину (15,02).

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В статье: Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
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