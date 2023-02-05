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Ирина Геращенко завоевала серебро на турнире в Чехии
Достойное выступление, молодец
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко приняла участие в турнире World Athletics Indoor Tour Silver в секции прыжков в высоту. Соревнования прошли в чешском городе Густопечи.
Наша соотечественница завоевала серебряную награду с личным рекордом сезона. Ирине покорилась высота 1,97 метра. До этого лучшим в 2023 году был показатель 1,96 метра.
Золотую награду завоевала представительница Великобритании Морган Лейк (1,99), а ТОП 3 замкнула казашка Кристина Овчинникова (1,95).
Напомним, что Геращенко является серебряным призером двух Универсиад (2017, 2019), вице-чемпионкой континентального первенства 2021 (в помещении), многократным призером этапов Бриллиантовой лиги.
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