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Ирина Геращенко завоевала серебро на турнире в Чехии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Достойное выступление, молодец

Ирина Геращенко завоевала серебро на турнире в Чехии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко приняла участие в турнире World Athletics Indoor Tour Silver в секции прыжков в высоту. Соревнования прошли в чешском городе Густопечи.

Наша соотечественница завоевала серебряную награду с личным рекордом сезона. Ирине покорилась высота 1,97 метра. До этого лучшим в 2023 году был показатель 1,96 метра.

Золотую награду завоевала представительница Великобритании Морган Лейк (1,99), а ТОП 3 замкнула казашка Кристина Овчинникова (1,95).

Напомним, что Геращенко является серебряным призером двух Универсиад (2017, 2019), вице-чемпионкой континентального первенства 2021 (в помещении), многократным призером этапов Бриллиантовой лиги.

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В статье: Ирина Геращенко
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