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5 спортсменов представят Украину на третьем этапе Бриллиантовой лиги
Этап стартует 2 июня
Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2 июня в Риме состоится третий этап Бриллиантовой Лиги-2023.
От сборной Украины будет сразу 5 спортсменов – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 метров с барьерами, Андрей Проценко в прыжках в высоту, Наталья Стребкова в беге на 3000 м с препятствиями и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину.
Ранее, в Рабате Бех-Романчук стала второй в соревнованиях в тройном прыжке.
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Источник:XSport.ua
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