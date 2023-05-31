5 спортсменов представят Украину на третьем этапе Бриллиантовой лиги

2 июня в Риме состоится третий этап Бриллиантовой Лиги-2023.

От сборной Украины будет сразу 5 спортсменов – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в беге на 400 метров с барьерами, Андрей Проценко в прыжках в высоту, Наталья Стребкова в беге на 3000 м с препятствиями и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину.

Ранее, в Рабате Бех-Романчук стала второй в соревнованиях в тройном прыжке.