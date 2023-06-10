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На этапе Бриллиантовой лиги в Париже установлены три мировых рекорда

Легкая атлетика
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На этапе Бриллиантовой лиги в Париже установлены три мировых рекорда

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во французском Париже завершился очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023. Легкоатлеты со всего мира соревновались в соответствующих дисциплинах за самые высокие награды.

Однако три спортсмена запомнят этот этап навсегда, ведь их мировые рекорды теперь эталон для всего спорта.

Эфиопский стайер Ламеха Гирма на дистанции 3000 метров с барьерами показал результат 7:52,11 минут. Предыдущий рекорд планеты принадлежит катарцу Саифу Саиду Шахину (7.53,63).

Кенийка Фаит Кипьегон в дисциплине бег на 5000 метров преодолела дистанцию за 14:05,20 минут. Прошлое достижение принадлежало эфиопке Гидей Летесенбет – 14.06,62, этот результат спортсменка показала в октябре 2020 года.

Хотя дисциплина забег на 2 мили и не входит в официальную программу Бриллиантовой лиги, однако норвежец Якоб Ингебригтсен принял участие в старте и сумел преодолеть дистанцию за рекордные 7:54.10 минут.

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В статье: Бриллиантовая лига
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