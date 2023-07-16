Пять спортсменов представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии

Сегодня, 16 июля, в польской Силезии состоится очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023. Украинцам будет за кого поболеть, ведь нашу страну представят сразу 5 спортсменов.

В прыжках в высоту украинки Ярослава Магучих, Екатерина Табашник и Юлия Левченко будут сражаться за победу. Начало соревнований – в 15:00 по киевскому времени.

В мужском разряде будет прыгать Андрей Проценко. Там начало запланировано на 17.08.

В тройном прыжке свои силы испытает Марина Бех-Романчук. Старт ее выступления – ориентировочно в 16.42.