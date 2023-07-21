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Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги
Желаем удачи спортсменке
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом пишет официальный сайт турнира.
Напомним, что соревнования пройдут 21 июля.
В прыжках в высоту Юлия присоединится к Ярославе Магучих и Ирине Геращенко.
Старт соревнований – в 20:58 по киевскому времени.
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Источник:Xsport.ua
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