Украинская легкоатлетка Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом пишет официальный сайт турнира.

Напомним, что соревнования пройдут 21 июля.

В прыжках в высоту Юлия присоединится к Ярославе Магучих и Ирине Геращенко.

Старт соревнований – в 20:58 по киевскому времени.