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Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Желаем удачи спортсменке

Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко примет участие в 9-м этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом пишет официальный сайт турнира.

Напомним, что соревнования пройдут 21 июля.

В прыжках в высоту Юлия присоединится к Ярославе Магучих и Ирине Геращенко.

Старт соревнований – в 20:58 по киевскому времени.

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В статье: Юлия Левченко
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Источник:
Xsport.ua

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