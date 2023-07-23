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Четыре спортсмена представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Легкая атлетика
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Четыре спортсмена представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, в 16:00 по киевскому времени стартует очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023 в Лондоне. Среди претендентов на самые высокие награды и солидные призовые будут четыре представителя Украины.

Так, в секторе прыжков в длину выступит Марина Бех-Романчук, прыжками в высоту болельщиков порадует Андрей Проценко.

Еще две украинки – Анна Рыжкова и Виктория Ткачук, будут соревноваться в беге на 400 метров с барьерами.

Напомним, что на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги наши спортсменки завоевали две медали.

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В статье: Андрей Проценко Анна Рыжикова Бриллиантовая лига Виктория Ткачук Марина Бех-Романчук
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