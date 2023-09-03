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Юлия Левченко нашла для себя новое хобби. Фото
Украинка наслаждается отдыхом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко после завершения чемпионата мира 2023 решила немного отдохнуть. Наша спортсменка нашла для себя новое хобби – серфинг. Соответствующий пост украинка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что на прошедшем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира 2023 Левченко не смогла квалифицироваться в финал. Ее соотечественница Ярослава Магучих стала обладательницей золотой награды мундиаля, а вчера НОК
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