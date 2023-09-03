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Юлия Левченко нашла для себя новое хобби. Фото

Легкая атлетика
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Украинка наслаждается отдыхом

Юлия Левченко нашла для себя новое хобби. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко после завершения чемпионата мира 2023 решила немного отдохнуть. Наша спортсменка нашла для себя новое хобби – серфинг. Соответствующий пост украинка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что на прошедшем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира 2023 Левченко не смогла квалифицироваться в финал. Ее соотечественница Ярослава Магучих стала обладательницей золотой награды мундиаля, а вчера НОК признал ее лучшей спортсменкой Украины в августе.

Юлия Левченко нашла для себя новое хобби. Фото - изображение 1

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В статье: Юлия Левченко
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