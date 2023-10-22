Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе
Хорошие получатся снимки
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук снялись в оригинальной фотосессии на природе. Соответствующие снимки наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: Мудрик шагнул в правильном направлении
- Интер Майами проиграл в заключительном матче сезона. Кривцов не попал в заявку, Месси провел 90 минут
- Верес — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.10.2023
- Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой августа
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн