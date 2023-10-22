Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук снялись в оригинальной фотосессии на природе. Соответствующие снимки наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих снялась на обложку Vogue.