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Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе

Легкая атлетика
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Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук снялись в оригинальной фотосессии на природе. Соответствующие снимки наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе - изображение 1Марина и Михаил Романчуки снялись в оригинальной фотосессии на природе - изображение 2

Напомним, что ранее Ярослава Магучих снялась на обложку Vogue.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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