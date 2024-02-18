  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию пикантными фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию пикантными фото

Легкая атлетика
Обновлено

С клубничкой

Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию пикантными фото

Фото: УНИАН

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым пикантным фото. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Бухов прокомментировал победу на чемпионате мира-2024 по плаванию.

По теме
yellow-arrow
Тренер Магучих: В конце соревнований в Нью-Йорке слышали "Слава Украине!"
yellow-arrow
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в 24 года. Известны причины
yellow-arrow
Магучих победила на этапе в Нью-Йорке и установила рекорд соревнований
Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости