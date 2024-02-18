Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию пикантными фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым пикантным фото. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Бухов прокомментировал победу на чемпионате мира-2024 по плаванию.